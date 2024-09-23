Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1858 года Ba "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1858 года Ba "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1858 года Ba "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1858
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1858 года "Номинал на аверсе" со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (25)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
  • Cayón (12)
  • CNG (1)
  • Herrero (4)
  • HERVERA (12)
  • ibercoin (5)
  • Jesús Vico (4)
  • Numismática Leilões (1)
  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (14)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Numismática Leilões - September 29, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1858 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Silicua Coins - May 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1858 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1858 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 8 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск