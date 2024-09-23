Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1858 года Ba "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1858 года "Номинал на аверсе" со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
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Продавец Numismática Leilões
Дата 29 сентября 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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