Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1854 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1854
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1854 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1311 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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