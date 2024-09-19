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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1849 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 реал 1849 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1849 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1849
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1849 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 16394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 182 USD. Торги состоялись 24 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Bertolami - June 12, 2022
Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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