Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1849 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1849 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 16394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 182 USD. Торги состоялись 24 апреля 2014.
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