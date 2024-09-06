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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1849 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1849 M CL
Средняя цена 610 $
Продажи
0 51

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1849 M CL
Средняя цена 450 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
4 реала 1849 M CL
Средняя цена 90 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
2 реала 1849 M CL
Средняя цена 80 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 реал 1849 M CL
Средняя цена 55 $
Продажи
0 76

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 реала 1849 С венком
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
8 мараведи 1849 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 80 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
8 мараведи 1849 Номинал на аверсе
Средняя цена 150 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
4 мараведи 1849 Ja
Средняя цена 45 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
4 мараведи 1849
Средняя цена 80 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
2 мараведи 1849 J
Средняя цена 430 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 мараведи 1849 Ja
Средняя цена 70 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
2 мараведи 1849
Средняя цена 35 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
2 мараведи 1489 (1849) Дата "1489"
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 2
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