Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1849 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1849 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 70 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- ibercoin (2)
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- Tauler & Fau (1)
- WAG (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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