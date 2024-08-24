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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1849 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1849 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1849 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1849
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1849 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 70 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (1)
Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 Ja на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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