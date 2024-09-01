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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1849 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1849 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1849 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1849
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1849 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 550 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VG
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - December 16, 2022
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 16 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1849 M CL на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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