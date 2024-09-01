Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1849 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1849 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 550 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 июля 2023
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Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 16 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
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Дата 6 июля 2022
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Дата 25 января 2022
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Дата 14 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
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