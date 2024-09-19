Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1849 года "С венком" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1849 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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