Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1849 года "С венком" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1/2 реала 1849 года "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 реала 1849 года "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1849
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1849 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
1664 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1849 "С венком" на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1849 "С венком" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1849 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 1/2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск