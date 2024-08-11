Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1849 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1849 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе ibercoin за 180 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 17 октября 2022
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Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 28 июня 2022
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
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