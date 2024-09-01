Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1849 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1849 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 210 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 18 января 2022
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 2 июля 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
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