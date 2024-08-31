Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1489 (1849) года. Дата "1489" (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Дата "1489"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1489 (1849)
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1489 (1849) года. Дата "1489". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск