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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1489 (1849) года. Дата "1489" (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Дата "1489"

Аверс монеты - 2 мараведи 1489 (1849) года Дата "1489" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1489 (1849) года Дата "1489" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1489 (1849)
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1489 (1849) года. Дата "1489". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 2 мараведи 1489 (1849) на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1489 (1849) на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
1313 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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