Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1849 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1849 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 280 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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