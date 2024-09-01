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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1849 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1849 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1849 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1849
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1849 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 261 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (34)
  • Cayón (4)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (9)
  • ibercoin (9)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (13)
  • Tauler & Fau (9)
Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 102 EUR
Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 261 EUR
Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Jesús Vico - October 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность F
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 Ja на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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