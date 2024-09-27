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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1849 года J (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1849 года J - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1849 года J - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1849
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1849 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (2)
  • Silicua Coins (3)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1849 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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