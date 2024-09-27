Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1849 года J (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1849 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- HERVERA (2)
- Silicua Coins (3)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск