Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1849 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1849
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1849 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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