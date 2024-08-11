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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1849 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1849 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1849 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1849
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1849 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (5)
Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Jesús Vico - September 24, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 24 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1849 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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