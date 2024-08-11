Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1854 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1854
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1854 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 220 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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