Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1860 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1860 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1590 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 19 октября 2023.
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
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Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Дата 11 декабря 2018
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Дата 15 октября 2018
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Дата 27 июня 2018
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Дата 3 мая 2017
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 26 ноября 2015
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Дата 29 октября 2015
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Дата 22 октября 2015
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Где продать?
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