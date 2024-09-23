Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1860 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1860 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88266 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
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