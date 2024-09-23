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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1860 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 реала 1860 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1860 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1860
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1860 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88266 проданному на аукционе Cayón Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Cayón (6)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 2 реала 1860 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1860 на аукционе Heritage Eur - November 29, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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