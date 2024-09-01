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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1860 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1860 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1860 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1860
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1860 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 74661 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 2 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Stack's - March 3, 2023
Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Cayón - October 26, 2021
Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Stack's - June 25, 2021
Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Numismática Leilões - December 17, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 декабря 2019
Сохранность MS61 GENI
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Numismática Leilões - December 17, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1860 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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