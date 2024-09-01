Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1860 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1860 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 74661 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 2 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 17 декабря 2019
Сохранность MS61 GENI
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Дата 17 декабря 2019
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
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