Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо реал 1860 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 сентимо реал 1860 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо реал 1860 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо реал
  • Год 1860
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1860 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1605 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (19)
  • Cayón (6)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (7)
  • ibercoin (6)
  • Jesús Vico (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (8)
  • Tauler & Fau (9)
  • WAG (1)
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Numismática Leilões - April 21, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо реал 1860 на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 сентимо реал 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1860 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 10 сентимо реал Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск