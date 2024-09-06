Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1860 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1860 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1605 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 20 июля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 22 марта 2023
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU
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Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Дата 20 января 2021
Сохранность AU
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Дата 17 сентября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
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