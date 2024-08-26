Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1837 года M CR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1837 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
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Продавец Numismática Leilões
Дата 16 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2016
Сохранность AU
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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