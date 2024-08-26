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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1837 года M CR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1837 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1837 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1837 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
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  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 264 EUR
Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Numismática Leilões - March 16, 2020
Продавец Numismática Leilões
Дата 16 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность AU
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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