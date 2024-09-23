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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1837 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1837 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1837 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1837 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (7)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 569 EUR
Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1837 B PS на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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