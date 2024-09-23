Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1837 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1837 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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