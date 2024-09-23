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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1837 года DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1837 года DG - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1837 года DG - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1837 года со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 2750 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
763 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Heritage Eur - May 26, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность AU
Цена
Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1837 DG на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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