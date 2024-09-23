Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1837 года DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1837 года со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 2750 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
763 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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