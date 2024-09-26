Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1837 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Aureo & Calicó (13)
- Casa de Subastas de Madrid (2)
- Cayón (3)
- Herrero (2)
- HERVERA (3)
- ibercoin (1)
- Numisor (1)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (4)
- Tauler & Fau (3)
- WAG (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск