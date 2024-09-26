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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1837 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1837 года Ja "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1837 года Ja "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 RB NGC
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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