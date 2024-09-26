Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1837 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1837 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (8)
- Cayón (2)
- CoinsNB (1)
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- Jesús Vico (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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