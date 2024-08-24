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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1837 года PP "Номинал на аверсе". Пьедфорт (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Пьедфорт

Аверс монеты - 8 мараведи 1837 года PP "Номинал на аверсе" Пьедфорт - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1837 года PP "Номинал на аверсе" Пьедфорт - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" со знаком PP. Пьедфорт. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2961 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность F
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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