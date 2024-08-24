Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1837 года PP "Номинал на аверсе". Пьедфорт (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Пьедфорт
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" со знаком PP. Пьедфорт. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2961 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
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- ibercoin (1)
- Tauler & Fau (1)
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