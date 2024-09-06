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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3800 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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