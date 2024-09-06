Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3800 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 18 января 2024
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Дата 4 декабря 2023
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
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Дата 22 февраля 2022
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Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
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Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 14 июля 2020
Сохранность F
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Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
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