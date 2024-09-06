Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1854 года Ba "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1854
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1854 года "Номинал на аверсе" со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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