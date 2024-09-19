Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1854 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1854
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1854 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность PF65 RB NN Coins
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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