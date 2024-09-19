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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1854 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1854 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1854 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1854
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1854 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность PF65 RB NN Coins
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Stack's - August 25, 2021
Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе VAuctions - August 3, 2020
Продавец VAuctions
Дата 3 августа 2020
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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