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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо реал 1854 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 сентимо реал 1854 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо реал 1854 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо реал
  • Год 1854
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1854 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Cayón - October 25, 2017
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1854 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 сентимо реал 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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