Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1854 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1854
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1854 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (11)
- Baldwin's (1)
- Cayón (6)
- HERVERA (1)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (1)
- Monedalia.es (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (5)
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 сентимо реал 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск