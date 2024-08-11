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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 эскудо 1865 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 эскудо 1865 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 эскудо 1865 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 эскудо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 61622 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 30 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 670 EUR
Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Heritage - December 1, 2022
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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