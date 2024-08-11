Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 эскудо 1865 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 эскудо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 61622 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 30 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 20 июля 2021
Сохранность AU
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Дата 29 апреля 2021
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Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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