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Испания
1865
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1865
Монеты Испании 1865 года
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Серебро
Медь
Золотые монеты
10 эскудо 1865
Средняя цена
560 $
Продажи
0
140
4 эскудо 1865
Средняя цена
250 $
Продажи
1
412
4 эскудо 1865
Семиконечные звёзды
Средняя цена
610 $
Продажи
0
17
2 эскудо 1865
Средняя цена
210 $
Продажи
1
192
Серебряные монеты
2 эскудо 1865
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
5900 $
Продажи
0
12
1 эскудо 1865
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
86
40 сентимо эскудо 1865
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
75 $
Продажи
1
105
40 сентимо эскудо 1865
Семиконечные звёзды
Средняя цена
45 $
Продажи
0
36
40 сентимо эскудо 1865
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
850 $
Продажи
0
5
20 сентимо эскудо 1865
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
0
14
20 сентимо эскудо 1865
Семиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
0
11
10 сентимо эскудо 1865
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
60 $
Продажи
0
48
10 сентимо эскудо 1865
Семиконечные звёзды
Средняя цена
40 $
Продажи
1
110
Медные монеты
5 сентимо эскудо 1865
Шестиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
8
2 1/2 сентимо эскудо 1865
Шестиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
6
1 сентимо эскудо 1865
Шестиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
3
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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