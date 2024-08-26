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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1865 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 эскудо 1865
Средняя цена 560 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
4 эскудо 1865
Средняя цена 250 $
Продажи
1 412
Аверс
Реверс
4 эскудо 1865 Семиконечные звёзды
Средняя цена 610 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 эскудо 1865
Средняя цена 210 $
Продажи
1 192

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1865 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 эскудо 1865 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
40 сентимо эскудо 1865 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 75 $
Продажи
1 105
Аверс
Реверс
40 сентимо эскудо 1865 Семиконечные звёзды
Средняя цена 45 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
40 сентимо эскудо 1865 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 850 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
20 сентимо эскудо 1865 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
20 сентимо эскудо 1865 Семиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 сентимо эскудо 1865 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 60 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
10 сентимо эскудо 1865 Семиконечные звёзды
Средняя цена 40 $
Продажи
1 110

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1865 Шестиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1865 Шестиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1865 Шестиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 3
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