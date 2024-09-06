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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 сентимо эскудо 1865 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо эскудо 1865 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0391 oz) 1,215 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 135 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (17)
  • Tauler & Fau (11)
  • Varesi (1)
Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
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Испания 10 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 сентимо эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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