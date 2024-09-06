Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0391 oz) 1,215 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо эскудо 1865 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 135 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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