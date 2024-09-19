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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 10 сентимо эскудо Изабеллы II - Испания

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10 сентимо эскудо 1865-1868

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 Шестиконечные звёзды 0 481865 Семиконечные звёзды 1 1101866 Шестиконечные звёзды 0 381866 Семиконечные звёзды 0 261867 Шестиконечные звёзды 0 21868 Шестиконечные звёзды 0 46
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