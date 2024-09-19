Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0391 oz) 1,215 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 6240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
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Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 11 декабря 2019
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Дата 24 января 2019
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Дата 25 октября 2018
Сохранность UNC
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Дата 24 октября 2018
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
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