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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 сентимо эскудо 1866 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо эскудо 1866 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0391 oz) 1,215 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 6240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (16)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (6)
  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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