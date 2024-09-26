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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 эскудо 1866 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 560 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
10 эскудо 1866 Семиконечные звёзды
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 эскудо 1866
Средняя цена 250 $
Продажи
0 165
Аверс
Реверс
4 эскудо 1866 Семиконечные звёзды
Средняя цена 500 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1866 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1866 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 80 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1 эскудо 1866 Семиконечные звёзды
Средняя цена 350 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
40 сентимо эскудо 1866 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 240
Аверс
Реверс
40 сентимо эскудо 1866 Семиконечные звёзды
Средняя цена 85 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 сентимо эскудо 1866 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 сентимо эскудо 1866 Семиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 сентимо эскудо 1866 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 80 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 сентимо эскудо 1866 Семиконечные звёзды
Средняя цена 65 $
Продажи
0 26

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1866 Четырёхконечные звезды. Без OM
Средняя цена 130 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1866 Восьмиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 50 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1866 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 70 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1866 Четырёхконечные звезды. Без OM
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1866 Восьмиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 65 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 80 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 40 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1866 Трёхконечные звезды. Без OM
Средняя цена 50 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1866 Четырёхконечные звезды. Без OM
Средняя цена 85 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1866 Восьмиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 35 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1866 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1866 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 85 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1866 Шестиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1866 Восьмиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1866 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 40 $
Продажи
1 62
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1866 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 80 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1866 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 81
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