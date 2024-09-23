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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1866 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 эскудо 1866 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 эскудо 1866 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (165) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1866 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34307 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 4 эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1866 на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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