Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1866 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (165) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1866 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34307 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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