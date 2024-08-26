Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 эскудо 1866 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 900 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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