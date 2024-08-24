Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1866 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2023.
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 21 декабря 2021
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Дата 9 апреля 2021
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Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 29 октября 2015
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Дата 27 февраля 2014
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Где продать?
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