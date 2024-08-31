Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 225 EUR. Торги состоялись 8 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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