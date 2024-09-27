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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1 сентимо эскудо Изабеллы II - Испания

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1 сентимо эскудо 1865-1868

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 Шестиконечные звёзды. Без OM 0 31866 Трёхконечные звезды. Без OM 0 241866 Четырёхконечные звезды. Без OM 0 291866 Восьмиконечные звёзды. Без OM 0 1321866 OM Трёхконечные звезды 0 231866 OM Четырёхконечные звезды 0 291867 Трёхконечные звезды. Без OM 0 351867 Восьмиконечные звёзды. Без OM 0 91867 OM Трёхконечные звезды 0 591867 OM Четырёхконечные звезды 0 411867 OM Семиконечные звёзды 0 181867 OM Восьмиконечные звёзды 0 671868 OM Трёхконечные звезды 0 471868 OM Четырёхконечные звезды 0 571868 OM Семиконечные звёзды 0 561868 OM Восьмиконечные звёзды 0 120
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