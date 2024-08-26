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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 сентимо эскудо 1868 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 сентимо эскудо 1868 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 сентимо эскудо 1868 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 220 EUR. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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