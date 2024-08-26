Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1868 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 220 EUR. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (28)
- Cayón (6)
- CoinsNB (2)
- HERVERA (5)
- ibercoin (3)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (5)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (5)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск