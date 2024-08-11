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Испания
1868
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1868
Монеты Испании 1868 года
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Золотые монеты
10 эскудо 1868
Средняя цена
500 $
Продажи
2
1024
4 эскудо 1868
Средняя цена
220 $
Продажи
0
167
2 эскудо 1868
Средняя цена
990 $
Продажи
0
34
Серебряные монеты
2 эскудо 1868
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
230 $
Продажи
0
148
1 эскудо 1868
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
90 $
Продажи
1
153
40 сентимо эскудо 1868
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
30 $
Продажи
0
105
20 сентимо эскудо 1868
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
95 $
Продажи
0
43
10 сентимо эскудо 1868
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
65 $
Продажи
0
46
Медные монеты
5 сентимо эскудо 1868 OM
Трёхконечные звезды
Средняя цена
95 $
Продажи
0
25
5 сентимо эскудо 1868 OM
Четырёхконечные звезды
Средняя цена
30 $
Продажи
0
63
5 сентимо эскудо 1868 OM
Семиконечные звёзды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
43
5 сентимо эскудо 1868 OM
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
25 $
Продажи
0
194
2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM
Трёхконечные звезды
Средняя цена
50 $
Продажи
0
93
2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM
Четырёхконечные звезды
Средняя цена
25 $
Продажи
0
56
2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM
Семиконечные звёзды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
48
2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
20 $
Продажи
0
85
1 сентимо эскудо 1868 OM
Трёхконечные звезды
Средняя цена
30 $
Продажи
0
47
1 сентимо эскудо 1868 OM
Четырёхконечные звезды
Средняя цена
60 $
Продажи
0
57
1 сентимо эскудо 1868 OM
Семиконечные звёзды
Средняя цена
50 $
Продажи
0
56
1 сентимо эскудо 1868 OM
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
45 $
Продажи
0
120
1/2 сентимо эскудо 1868
Четырёхконечные звезды. Без OM
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 сентимо эскудо 1868 OM
Трёхконечные звезды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
25
1/2 сентимо эскудо 1868 OM
Четырёхконечные звезды
Средняя цена
55 $
Продажи
0
46
1/2 сентимо эскудо 1868 OM
Семиконечные звёзды
Средняя цена
30 $
Продажи
0
78
1/2 сентимо эскудо 1868 OM
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
108
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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