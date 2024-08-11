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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1868 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 эскудо 1868
Средняя цена 500 $
Продажи
2 1024
Аверс
Реверс
4 эскудо 1868
Средняя цена 220 $
Продажи
0 167
Аверс
Реверс
2 эскудо 1868
Средняя цена 990 $
Продажи
0 34

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1868 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 230 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
1 эскудо 1868 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 90 $
Продажи
1 153
Аверс
Реверс
40 сентимо эскудо 1868 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
20 сентимо эскудо 1868 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 95 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
10 сентимо эскудо 1868 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 65 $
Продажи
0 46

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1868 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 95 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1868 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1868 OM Семиконечные звёзды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1868 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 25 $
Продажи
0 194
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 50 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 25 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM Семиконечные звёзды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 20 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1868 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1868 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 60 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1868 OM Семиконечные звёзды
Средняя цена 50 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1868 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 45 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1868 Четырёхконечные звезды. Без OM
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1868 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1868 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 55 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1868 OM Семиконечные звёзды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1868 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 108
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