Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1868 года "Тип 1865-1868" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1868 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 24 января 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (12)
- Cayón (3)
- Herrero (1)
- HERVERA (6)
- ibercoin (1)
- Künker (1)
- Monedalia.es (1)
- Silicua Coins (1)
- Soler y Llach (6)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск