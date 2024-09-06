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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1868 года "Тип 1865-1868" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 эскудо 1868 года "Тип 1865-1868" - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 эскудо 1868 года "Тип 1865-1868" - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1868 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 24 января 2019.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (3)
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  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 2 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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