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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 2 эскудо Изабеллы II - Испания

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2 эскудо 1865-1868

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 1 1921868 0 34
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