Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1865 года "Тип 1865-1868" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34308 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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