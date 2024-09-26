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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1865 года "Тип 1865-1868" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 эскудо 1865 года "Тип 1865-1868" - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 эскудо 1865 года "Тип 1865-1868" - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34308 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
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Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 2 эскудо 1865 на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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