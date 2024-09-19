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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1868 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 эскудо 1868 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 эскудо 1868 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1868 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1602 проданному на аукционе Baldwin's за 320 GBP. Торги состоялись 7 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - January 20, 2023
Испания 4 эскудо 1868 на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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