Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1868 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Дата 17 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
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Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Дата 21 мая 2020
Сохранность AU
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Дата 10 декабря 2019
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Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
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Дата 17 декабря 2018
Сохранность AU
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Где продать?
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