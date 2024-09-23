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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 сентимо эскудо 1868 года. Четырёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Четырёхконечные звезды. Без OM

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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