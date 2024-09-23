Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1868 года. Четырёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды. Без OM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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