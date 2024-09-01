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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1/2 сентимо эскудо Изабеллы II - Испания

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1/2 сентимо эскудо 1866-1868

Год Знак Описание Продажи Продажи
1866 Шестиконечные звёзды. Без OM 0 31866 Восьмиконечные звёзды. Без OM 0 21866 OM Трёхконечные звезды 1 621866 OM Четырёхконечные звезды 0 271866 OM Восьмиконечные звёзды 0 811867 OM Трёхконечные звезды 0 631867 OM Четырёхконечные звезды 0 251867 OM Семиконечные звёзды 0 321867 OM Восьмиконечные звёзды 0 801868 Четырёхконечные звезды. Без OM 0 01868 OM Трёхконечные звезды 0 251868 OM Четырёхконечные звезды 0 461868 OM Семиконечные звёзды 0 781868 OM Восьмиконечные звёзды 0 108
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