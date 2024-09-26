Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1911 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 18 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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