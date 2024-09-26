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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Четырёхконечные звезды

Аверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM Четырёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM Четырёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1911 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 18 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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